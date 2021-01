Messa di Capodanno oggi venerdì 1 gennaio in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su TV2000 oggi venerdì 1 gennaio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Terza Messa alle ore 10. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:00 – Santa Messa ore 10:00 – Santa Messa ore 19:00 – Santa ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il programma della Santache sarà trassu. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Terzaalle ore 10. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:00 – Santaore 10:00 – Santaore 19:00 – Santa ...

MediasetTgcom24 : Capodanno, Papa Francesco ha la sciatalgia: niente Te Deum e messa di inizio anno #PapaFrancesco… - fanpage : Ultim'ora Problemi di salute per Papa Francesco, il Pontefice salta la messa di Capodanno. - repubblica : Papa Francesco non sta bene, niente messa di Capodanno e Te Deum: 'Dolorosa sciatalgia' - anitaelaura : RT @acs_italia: A due anni esatti dalla strage dei 17 cristiani uccisi dopo la Messa di Maria SS. Madre di Dio ad Omoku, nel sud della #Nig… - FsSenni : RT @intuslegens: #Bergoglio ha la sciatica. Non celebra Te Deum e Messa di #Capodanno, dopo aver fatto decidere l'ora della natività a Casa… -