Francia | 25enne decapitato da un fuoco d’artificio durante la notte di Capodanno

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Un ragazzo di 25 anni è mortoladia causa di unche lo ha. La tragedia è avvenuta in, a Boofzheim, nella regione del Basso Reno. Il giovane, con un amico (rimasto gravemente ferito) è rimasto vittima di unesploso in ritardo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti, la vittima stava partecipando a una festa in una casa quando sarebbe uscito con un altro partecipante per far esplodere i fuochiallo scoccare del 2021. Vista la mancata esplosione di uno dei fuochi, “i due si sarebbero diretti verso il petardo che è esploso proprio mentre si sono avvicinati, uccidendo il giovane”.