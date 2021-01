EX INSIDER ANALIZZA E MAPPA L’AGENDA DEL DEEP STATE

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Catherine Austin Fitts investitrice per una banca d’affari americana ed ex funzionario pubblico che ha servito come amministratore delegato di Dillon, Read & Co. e come assistente segretario per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti durante la presidenza di George H.W. Bush e in questa intervista ci spiega il piano dietro la “pandemia” pianificata e attuata quest’anno. Illustra persino un esempio delle attività commerciali prese di mira durante i disordini …Ha detto che il luogo delle rivolte sembrava un “piano di acquisizione di beni immobili”! Catherine era assistente segretario per l’edilizia abitativa ha un livello unico di esperienza e competenza, che la rende un’ottima fonte di queste informazioni. In questa intervista per Planet Lockdown , Catherine spiega: ? L’attuale situazione finanziaria? Il piano per una valuta mondiale digitale? ...