Elabdellaoui ferito nella notte di Capodanno | le condizioni

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Drammascorsadiper, giocatore turco del Galatasaray che è rimastoin un incidente con i petardi.gravi: ecco cosa rischia.di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Dramma nella scorsa notte di capodanno per Elabdellaoui, giocatore turco del Galatasaray che è rimasto ferito in un incidente con i petardi.Il terzino norvegese di origini marocchine è rimasto ferito da un fuoco d’artificio scoppiato tra le sue mani all’interno della propria abitazione durante i festeggiamenti per l'arrivo del 2021. Qui, ...