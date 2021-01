Babbo Natale positivo nella casa di riposo: 26 morti (Di venerdì 1 gennaio 2021) È successo in Belgio. Santa Claus ha fatto visita alla struttura il 6 dicembre, il focolaio è scoppiato pochi giorni dopo Leggi su today (Di venerdì 1 gennaio 2021) È successo in Belgio. Santa Claus ha fatto visita alla struttura il 6 dicembre, il focolaio è scoppiato pochi giorni dopo

BRUXELLES. Si aggrava il bilancio delle vittime nella casa di cura in Belgio dove lo scorso sei dicembre ha fatto visita un uomo vestito da Santa Claus positivo al coronavirus. Sono 26 gli anziani mor ...

Babbo Natale arriva grazie alle associazioni

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza, è arrivato Babbo Natale con la slitta piena di luci e musica per consegnare pacchi e doni ai bambini del Comune di Tresignana: a Tresigallo iniziativa curata ...

