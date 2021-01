(Di venerdì 1 gennaio 2021)in tutta Europa:con, come dimostra ad esempio l'attacco di Vienna. Natale nel sangue in Nigeria per Boko Haram

LesbicaModerna : L'#almanacco #lgbtq di oggi #31dicembre ricorda un attentato omofobo avvenuto nella notte di #Capodanno a Seattle. - alicebernardis : Capodanno 2016 passato a PRIVANO in una stanza quadrata a bere scivolo a mezza serata a ballare eravamo in tre. Tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Capodanno

Il Sussidiario.net

Attentato a Capodanno, allerta terrorismo: Isis colpisce anche con pandemia Covid, come con attacco di Vienna. Natale nel sangue in Nigeria per Boko Haram.Stasera in tv 1 gennaio 2021. La programmazione completa della sera di Capodanno. Moltissimi i film proposti da tutte le reti televisive.