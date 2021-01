Asaps, da oggi multe meno care per le violazioni più gravi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo spiega l'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), ricordando che "è la conseguenza della pubblicazione del decreto del ministro della Giustizia, pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale a 6 ... Leggi su ansa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo spiega l'Associazione sostenitori della Polstrada (), ricordando che "è la conseguenza della pubblicazione del decreto del ministro della Giustizia, pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale a 6 ...

Da oggi diminuiscono le sanzioni al Codice della Strada, ma solo quelle con importo superiore a 250 euro. Lo spiega l’Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), ricordando che «è la conseguenza ...

Nel 2020 con i monopattini elettrici 123 incidenti gravi ed un morto

Nel 2020 regisrati 123 incidenti seri con i monopattini elettrici, con un morto, 11 feriti in prognosi riservata e 47 con prognosi superiore ai 40 giorni.

Da oggi diminuiscono le sanzioni al Codice della Strada, ma solo quelle con importo superiore a 250 euro. Lo spiega l'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), ricordando che «è la conseguenza ...

Nel 2020 regisrati 123 incidenti seri con i monopattini elettrici, con un morto, 11 feriti in prognosi riservata e 47 con prognosi superiore ai 40 giorni.