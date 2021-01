Allerta meteo, le norme comportamentali pubblicate del Comune di Napoli (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Avviso di Allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 22:00 di venerdì 1 e fino alle ore 22:00 di sabato 2 gennaio 2021, salvo ulteriori valutazioni. Fenomeni rilevanti:Venti localmente forti, con raffiche.Mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Livello di Allerta: GIALLA (ordinaria) Tipologia di rischio:Idrogeologico localizzato Principali scenari di evento ed effetti al suolo: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Avviso diper fenomenirologici avversi previsti dalle ore 22:00 di venerdì 1 e fino alle ore 22:00 di sabato 2 gennaio 2021, salvo ulteriori valutazioni. Fenomeni rilevanti:Venti localmente forti, con raffiche.Mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Livello di: GIALLA (ordinaria) Tipologia di rischio:Idrogeologico localizzato Principali scenari di evento ed effetti al suolo: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, venerdì #1gennaio, in sei regioni ?? Consulta il bollettino #protezionecivile #31dicembre… - ArpaPiemonte : Allerta gialla per peggioramento delle condizioni meteo, con neve fino a bassa quota il 1 gennaio, in rialzo il 2 g… - RegLiguria : [1/01-06.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scatta l'allerta meteo GIALLA per NEVE sui comuni interni di A (ponente) fino alle… - Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 02/01/2021, diramato dal @DPCgov il 01/01/2021 15:39 Ri… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 01/01/2021, diramato dal @DPCgov il 01/… -