"Abbiamo lavorato come se fossimo in trincea". Torna in tv torna "Che Dio ci Aiuti" - (Di venerdì 1 gennaio 2021) Carlo Lanna Nonostante il nuovo coronavirus, torna in tv Che Dio ci Aiuti. Sono tantissime le novità Grandissima attesa per il ritorno in tv di Che Dio ci Aiuti. La fiction di Rai Uno, prodotta da Lux Vide insieme a Matilde e Luca Bernabei, è un appuntamento fisso per i fan. Da sei stagioni è uno dei prodotti di maggior successo che la prima rete Rai ha concepito per il piccolo schermo. Miscelando una dose di ironia e battute al fulmicotone, e una vicenda leggera e appassionate, lo show si è guadagnato il consenso del pubblico. La stagione numero sei di Che Dio ci Aiuti debutterà il prossimo 7 gennaio. Dieci prime serate, dirette da Francesco Vicario, che vedono di nuovo in Elena Sofia Ricci la sua iconica protagonista pronta a indossare i panni di Suor Angela. Con un cast quasi del ...

