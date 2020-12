Pugno in faccia alla moglie, il Gip archivia: "Fatto modesto" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Aveva colpito la moglie con un Pugno al volto in seguito al quale è finita in ospedale con la prognosi di otto giorni. La donna lo aveva poi denunciato, ma per il Gip di Brescia "il Fatto è di entità... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 31 dicembre 2020) Aveva colpito lacon unal volto in seguito al quale è finita in ospedale con la prognosi di otto giorni. La donna lo aveva poi denunciato, ma per il Gip di Brescia "ilè di entità...

SkyTG24 : Brescia, tirò un pugno in faccia alla moglie: gip archivia inchiesta per “fatto modesto” - maiaueue : Ma una cosa del genere è accettabile??? ?? #Brescia #Gip #violenzasulledonne - Agenzia_Ansa : Aveva colpito con un pugno al volto la moglie finita in ospedale con la prognosi di otto giorni. La donna lo aveva… - Jas07029080 : Che la gravità covidiana ci sia o non ci sia, di fatto, viene gestita in modo approssimativo, troppa gente che parl… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Brescia, tirò un pugno in faccia alla moglie: gip archivia inchiesta per “fatto modesto” -