Nuovo balzo dei contagi (ma con più tamponi). L'Iss: la curva non scende come previsto (Di giovedì 31 dicembre 2020) I numeri del bollettino odierno del ministero della Salute confermano i timori e l'allerta degli esperti: ben 23.477 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 555 i decessi. 186mila i tamponi eseguiti, mentre ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 31 dicembre 2020) I numeri del bollettino odierno del ministero della Salute confermano i timori e l'allerta degli esperti: ben 23.477 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 555 i decessi. 186mila ieseguiti, mentre ...

G_note_ : Apertura dei maggiori #tg italiani: 'i dati non sono buoni, OGGI c'è stato un nuovo balzo nei contagi'...E niente,… - DirettaSpal : 12' st GOL DELLA SPAL! Biancazzurri di nuovo in vantaggio, doppietta di Valoti, gran destro da fuori area di contro-balzo. - LaNotiziaQuoti : Nuovo balzo del numero dei positivi: nella giornata di mercoledì 30 dicembre sono stati registrati 347 i nuovi casi… - annaffiatoio : oggi più triste del solito perché per qualche secondo qualche ora fa ho avuto la possibilità di fare gli audio ma n… - infoiteconomia : Bitcoin ($): nuovo balzo in avanti verso i 28.000$ -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo balzo Coronavirus, nuovo balzo di contagi: 261 casi e nove decessi RiminiToday Coronavirus: balzo in avanti dei contagi e altri tre morti nel territorio imolese

In Italia 23.477 casi, 555 decessi e indice di positività che risale al 12,6%. In Emilia Romagna 55 morti e 2.116 contagi.

Nel 2020 la mortalità in provincia di Reggio Emilia è cresciuta del 19%. VIDEO

REGGIO EMILIA – Ci sono comuni della nostra provincia nei quali quest’anno la mortalità è aumentata del 65% rispetto alla media degli anni scorsi. E’ il caso di Sant’Ilario e Vetto, seguiti da altri c ...

In Italia 23.477 casi, 555 decessi e indice di positività che risale al 12,6%. In Emilia Romagna 55 morti e 2.116 contagi.REGGIO EMILIA – Ci sono comuni della nostra provincia nei quali quest’anno la mortalità è aumentata del 65% rispetto alla media degli anni scorsi. E’ il caso di Sant’Ilario e Vetto, seguiti da altri c ...