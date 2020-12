Cassano: “Almeno 10 portieri più forti di Donnarumma” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anche nell’ultimo giorno dell’anno Antonio Cassano fa parlare e discutere. In diretta dal canale Twich di Christian Vieri “Bobo TV“, Antonio Cassano ha detto la sua sul portiere del Milan. Queste le sue parole su Gianluigi Donnarumma: “Bobo, se vuoi ti faccio tra 7 e 10 nomi di portieri più forti. Alisson, Ter Stegen, Oblak…” . Inutile l’intervento di Bobo che prende le distanze da Fantantonio, che sancisce: “Donnarumma è un talento della natura. Ricordatelo!” Foto: Donnarumma foto sito milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anche nell’ultimo giorno dell’anno Antoniofa parlare e discutere. In diretta dal canale Twich di Christian Vieri “Bobo TV“, Antonioha detto la sua sul portiere del Milan. Queste le sue parole su Gianluigi: “Bobo, se vuoi ti faccio tra 7 e 10 nomi dipiù. Alisson, Ter Stegen, Oblak…” . Inutile l’intervento di Bobo che prende le distanze da Fantantonio, che sancisce: “è un talento della natura. Ricordatelo!” Foto:foto sito milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

milannewsmondo : Cassano: “Almeno 10 portieri più forti di Donnarumma” - tanibus82 : @FinallyMario almeno l’analfabeta di #cassano faceva la panchina al real, tu invece non verrai mai ricordato.... bamboccione strapagato - IlVecchioJames : @Icios007 @NuovaPadania Io francamente non vedo grandi contraddizioni tra Salvini e i suoi predecessori. È stato un… - infoitsport : Cassano sminuisce Hakimi: “Il miglior terzino destro al mondo? Ca**ate. Prima ci sono almeno tre giocatori” - andremac83 : @ZaLatan23 @fcin1908it Se Cassano non può dire la sua noi dobbiamo proprio tacere allora...scusa ma è un discorso a… -