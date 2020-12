Bild | Khedira in Inghilterra per cercare squadra Contatti con Everton e Tottenham

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Come riporta la ‘’, Sami, centrocampista ormai ai margini del progetto Juventus, è inalla ricerca di un nuovo club dove giocare dal 2021. Il tedesco, campione del mondo nel 2014, ha già parlato con l’ma prima di prendere una decisione vorrebbe discutere anche con gli altri club inglesi e, in particolar modo, col, in una intervista al “The Athletic”, aveva citato proprio la Premier League come il campionato dove avrebbe voluto giocare. Con ogni probabilità, da gennaio, il giocatore lascerà ufficialmente la Juve, il cui contratto in ogni caso è in scadenza il 30 giugno 2021. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.