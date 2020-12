Prosegue la battaglia editoriale di Feltri contro chi non si vuole vaccinare (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da giorni va avanti la battaglia dialettica di Vittorio Feltri contro no vax. L’ex giornalista si dice contrario all’obbligo vaccinale contro il Covid, ma sottolinea come – secondo lui – chi non vuole sottoporsi all’inoculazione del siero dovrà rinunciare alla cure pagate dallo Stato. Insomma, secondo l’editorialista di Libero, dovrebbe valere il detto ‘chi è causa del suo mal pianga se stesso’. Il tutto, però, edulcorato dal punto di vista sanitario ed economico. LEGGI ANCHE > E ora chi lo dice a quelli che hanno creduto alla bufala dei 165mila euro per George Clooney da Fazio? Oggi, su Libero quotidiano, non c’è solo un Vittorio Feltri contro no vax, ma anche la difesa di Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione Campania, infatti, è stato attaccato per ‘aver ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da giorni va avanti ladialettica di Vittoriono vax. L’ex giornalista si dice contrario all’obbligo vaccinaleil Covid, ma sottolinea come – secondo lui – chi nonsottoporsi all’inoculazione del siero dovrà rinunciare alla cure pagate dallo Stato. Insomma, secondo l’editorialista di Libero, dovrebbe valere il detto ‘chi è causa del suo mal pianga se stesso’. Il tutto, però, edulcorato dal punto di vista sanitario ed economico. LEGGI ANCHE > E ora chi lo dice a quelli che hanno creduto alla bufala dei 165mila euro per George Clooney da Fazio? Oggi, su Libero quotidiano, non c’è solo un Vittoriono vax, ma anche la difesa di Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione Campania, infatti, è stato attaccato per ‘aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Prosegue battaglia Prosegue la battaglia contro il gelo di Comune e Asm: mezzi di nuovo in azione dalle 20 alle 23 e dalle 6 alle 12 tgvercelli.it Lavoratori Lsu-Lpu Calabria, Bruno Bossio (Pd): "Governo provveda con apposito decreto”

Anche la parlamentare del Partito democratico, Enza Bruno Bossio, chiede al governo un provvedimento specifico per i lavoratori Lsu-Lpu Calabria. "E' urgente e necessario un intervento immediato del p ...

Sierologici gratuiti Sabato i test in piazza

Continua l’impegno del Lions Club Garfagnana, presieduto da Quirino Fulceri, nella lotta contro il Covid-19, con una nuova tornata di test sierologici rapidi gratuiti, che questa volta si effettuerann ...

