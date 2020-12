Mourinho polemico con la FA: “Poche ore alla partita e non sappiamo ancora se giocheremo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha criticato la Football Association a Poche ore dalla gara contro il Fulham. In Inghilterra si sta discutendo della possibilità di sospendere il campionato per via dei molti casi di positività al Covid emersi negli ultimi giorni. Su Instagram il tecnico portoghese ha pubblicato un video della sua squadra in ritiro prepartita, accompagnato da questa didascalia: “Match alle 6 pm (19.00 in Italia, ndr) e noi ancora non sappiamo se giocheremo. Il miglior campionato del mondo“. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) José, allenatore del Tottenham, ha criticato la Football Association aore dgara contro il Fulham. In Inghilterra si sta discutendo della possibilità di sospendere il campionato per via dei molti casi di positività al Covid emersi negli ultimi giorni. Su Instagram il tecnico portoghese ha pubblicato un video della sua squadra in ritiro pre, accompagnato da questa didascalia: “Match alle 6 pm (19.00 in Italia, ndr) e noinonse. Il miglior campionato del mondo“. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

