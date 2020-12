MotoGp: Fausto Gresini è positivo al Covid, trasferito a Bologna in un reparto dedicato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il team principal del team Gresini, dopo un periodo di isolamento domiciliare e una prima ospedalizzazione a Imola, è stato trasportato all'ospedale in un reparto più attrezzato per le cure dedicate ... Leggi su today (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il team principal del team, dopo un periodo di isolamento domiciliare e una prima ospedalizzazione a Imola, è stato trasportato all'ospedale in unpiù attrezzato per le cure dedicate ...

