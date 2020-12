Moratti: “Inter da scudetto ma il Milan ad oggi merita di più. Su Conte…” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Torna a parlare Massimo Moratti e lo fa nel corso di una lunga ed InteressanteIntervista a Il Giornale. L'ex patron dell'Inter ha fatto il punto sul campionato di Serie A toccando diversi temi caldi sia dell'ambiente nerazzurro sia in generale del torneo nostrano.Moratti: scudetto e Intercaption id="attachment 1064867" align="alignnone" width="712" Danilo D'Ambrosio, Inter (Getty Images)/caption"Penso che nelle ultime settimane la situazione sia diventata favorevole per l'Inter", ha esordito Moratti osservando la classifica di Serie A. "Quando si riprenderà il campionato la squadra sarà in una condizione di classifica comoda e penso possa vincere il campionato perché ha una squadra con forza e qualità anche se deve ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Torna a parlare Massimoe lo fa nel corso di una lunga edessantevista a Il Giornale. L'ex patron dell'ha fatto il punto sul campionato di Serie A toccando diversi temi caldi sia dell'ambiente nerazzurro sia in generale del torneo nostrano.caption id="attachment 1064867" align="alignnone" width="712" Danilo D'Ambrosio,(Getty Images)/caption"Penso che nelle ultime settimane la situazione sia diventata favorevole per l'", ha esorditoosservando la classifica di Serie A. "Quando si riprenderà il campionato la squadra sarà in una condizione di classifica comoda e penso possa vincere il campionato perché ha una squadra con forza e qualità anche se deve ...

FalmarMr : @FBiasin Penso che il tifoso interista debba ringraziare Suning per aver preso una Società a pezzi ( dopo l' era Mo… - ItaSportPress : Moratti: 'Inter da scudetto ma il Milan ad oggi merita di più. Su Conte...' - - Enrico8_7 : Purtroppo o per fortuna Suning gestisce e gestirà l'Inter esattamente come le sue altre x attività industriali. Dop… - ilgiornale : In esclusiva per - macho_morandi : Lo stesso amico che mi ha detto do moratti, mi ha detto che il prossimo portiere dell’inter sara’ Silvestri -