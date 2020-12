Melissa Satta | è davvero flirt con Matteo Rivetti? La showgirl su tutte le furie | “Addolorata e sconvolta”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La notizia della fine della storia trae Kievin Prince Boateng è di dominio pubblico da pochi giorni, ma si è già aperta ufficialmente la caccia del mondo gossip al nuovodella. La curiosità dei fan è a mille, e nonostante il periodo delicato, su un piano privato come collettivo, le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

tuttopuntotv : Melissa Satta furiosa per il flirt diffuso da Chi: “Lui è sposato, partono diffide” - GossipItalia3 : Melissa Satta: dopo Boateng spunta una nuova fiamma? #gossipitalianews - DSpettacolo : Melissa Satta, dopo l'annuncio della rottura con il calciatore Kevin Price Boateng, secondo Chi avrebbe un nuovo co… - MondoTV241 : Melissa Satta smentisce le voci sul nuovo flirt e contrattacca: 'basta distruggere le vite degli altri'… - PasqualeMarro : Melissa Satta nelle braccia di un altro. Addio a Boateng -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta

A poche ore dalla notizia, la smentita ufficiale di Melissa Satta: "Il giorno che mi vedrete con qualcuno, non sarà certo sposato" ...Melissa Satta ha smentito il presunto flirt che le è stato attribuito in queste ore dal settimanale Chi. La showgirl su Instagram ha dichiarato di essere “sconvolta e addolorata” per quanto le è accad ...