Le scuse di Dayane ad Andrea:” Non ho pensato di farti un danno…” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere, ma ad oggi sono arrivate le scuse di Dayane ad Andrea in merito a quanto ha affermato proprio in quell’occasione. Infatti, quando Natalia Paragoni ha deciso di chiarire con il suo fidanzato la situazione che si è venuta a creare intorno al regalo, la Mello ha sganciato una bomba e non di poco conto. Insieme a Tommaso ed a Cecilia avrebbe confessato di essere a conoscenza di alcune voci che vedono l’influencer dormire nel letto con un altro uomo nella vacanza che ha fatto a Capri. A confermare queste voci di corridoio è stato anche Giacomo Urtis ammettendo di aver saputo la stessa versione da terze persone. Di fronte a queste parole Andrea non ha battuto ciglio affermando di sapere tutto di quella vacanza e di essere sicuro della fedeltà della sua ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere, ma ad oggi sono arrivate lediadin merito a quanto ha affermato proprio in quell’occasione. Infatti, quando Natalia Paragoni ha deciso di chiarire con il suo fidanzato la situazione che si è venuta a creare intorno al regalo, la Mello ha sganciato una bomba e non di poco conto. Insieme a Tommaso ed a Cecilia avrebbe confessato di essere a conoscenza di alcune voci che vedono l’influencer dormire nel letto con un altro uomo nella vacanza che ha fatto a Capri. A confermare queste voci di corridoio è stato anche Giacomo Urtis ammettendo di aver saputo la stessa versione da terze persone. Di fronte a queste parolenon ha battuto ciglio affermando di sapere tutto di quella vacanza e di essere sicuro della fedeltà della sua ...

