«Interrompere la partita scudetto di basket per Gr Parlamento, è stata una ferita»

Mancavano tre minuti. I tre minuti finali di Bologna-Milano, la partita scudetto del campionato di basket del 27 dicembre, che la Rai aveva intuito potesse raccogliere un bel po' di spettatori tanto da programmarla su Rai2. Poi, a tre minuti dalla fine… "e ora diamo la linea a Gr Parlamento". Stacco. La partita finisce su Raisport. Una figuraccia sulla quale è intervenuta persino la Commissione di Vigilanza Rai. E che ora trova un ulteriore strascico con una lettera aperta del Presidente della Lega basket Serie A Umberto Gandini all'Amministratore Delegato di Rai Fabrizio Salini, al Direttore di Rai Due Ludovico Di Meo e al direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli. Nella lettera, che riporta Repubblica, si legge il "forte rammarico" della Lega.

