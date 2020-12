‘Gf Vip 5’ | scatta inaspettata la lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando | “Non sei normale!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nemmeno l’arrivo imminente del nuovo anno riesce a placare gli animi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che dopo oltre 100 giorni isolamento nella Casa più spiata d’Italia sono ogni giorno più suscettibili e basta proprio un niente per farli litigare. Le discussioni ormaino anche tra i gieffini più uniti e questa mattina si sono ritrovati faccia a faccia due grande amici,. Tutto è iniziato dalle prove per il balletto di Capodanno. I Vipponi si sono infatti divisi in 2 gruppi, dato che domani sera per omaggiare l’arrivo del nuovo anno saranno in diretta su Canale 5 tra balli, canti e festeggiamenti.sta facendo di tutto per creare una coreografia ad hoc per la sua squadra di cui fa parte anche, ma questa ...