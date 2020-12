Arrosto di arista alle castagne | un piatto per stupire a Capodanno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un secondoche sa di festa, l’diè quello che vi servirà peri vostri ospiti al pranzo diDal sapore avvolgente, questa ricetta è semplice da realizzare e sarà perfetta non solo per aprire l’anno con gusto, ma per ogni occasione d’incontro. In più, potrete prepararla in anticipo, in modo che la carne si impregni perfettamente di tutti i profumi e gli aromi, per esaltarne la bontà. Curiose di scoprire come realizzarlo? Allora non perdetevi tutti i nostri consigli! Iniziamo!di: unpera Natale! Per realizzare questa ricetta vi occorreranno:di ...