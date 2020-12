Alberto Matano/ "Concorrente de Il cantante mascherato? Non posso dire nulla..." (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alberto Matano apre i cassetti della sua vita a Oggi è un altro giorno: dal ricordo dell'infanzia in Calabria fino al successo in Rai. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020)apre i cassetti della sua vita a Oggi è un altro giorno: dal ricordo dell'infanzia in Calabria fino al successo in Rai.

altrogiornorai1 : RT @lorenzog31: Bellissima intervista ad Alberto Matano, è venuto fuori tutto il suo meglio in quest'ultimo periodo. Se lo merita! #oggieun… - altrogiornorai1 : RT @LadyManu2604: Io lo adoro Alberto Matano. Punto. @altrogiornorai1 #oggièunaltrogiorno - lorenzog31 : Bellissima intervista ad Alberto Matano, è venuto fuori tutto il suo meglio in quest'ultimo periodo. Se lo merita! #oggieunaltrogiorno - emanuele2punto0 : Ma per passare il 31 con Alberto Matano, serve l'autocertificazione? #oggièunaltrogiorno - LadyManu2604 : Io lo adoro Alberto Matano. Punto. @altrogiornorai1 #oggièunaltrogiorno -