Zlatan Ibrahimovic ospite fisso di Sanremo 2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il successo dell’ultima edizione di Sanremo, Amadeus sta già pensando all’edizione numero 71 della nota kermesse canora. Per l’occasione il noto conduttore ha già annunciato la presenza di Zlatan… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il successo dell’ultima edizione di, Amadeus sta già pensando all’edizione numero 71 della nota kermesse canora. Per l’occasione il noto conduttore ha già annunciato la presenza di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

IlContiAndrea : Presente in tutte e cinque le serate di #Sanremo2021 anche Zlatan #Ibrahimovic - IlContiAndrea : #Sanremo2021, #Amadeus: “La nave servirà per mettere in sicurezza il pubblico. Sul palco tutte le sere Zlatan Ibrah… - Eurosport_IT : Zlatan Ibrahimovic sarà al Festival di Sanremo ?????? Lo svedese sarà ospite fisso ma il 3 marzo c'è Milan-Udinese...… - bonerismo1 : RT @supersonico1986: Strano che l'evento italiano più importante in assoluto abbia deciso di invitare, lautamente pagato, Zlatan Ibrahimovi… - lollo_interista : Elodie sarà co-conduttrice mentre Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic ospiti fissi: il festival di Sanremo non è anc… -