Zaniolo sull’Inter | “In quel momento per loro non ero pronto Felicissimo a Roma”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nicolò, nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della sua esperienza all’Inter, club in cui ha militato nella stagione 2017/18 senza mai debuttare in prima squadra. Queste le parole del trequartista dellae della Nazionale: “L’Inter penso abbia sempre bisogno di giocatori già pronti, già formati e io magari innon lo ero. Sono state scelte, li ringrazio perché poi, cedendomi alla, mi hanno fatto arrivare in una città splendida come questa e in una società solida. Giocare qui è bellissimo, per i tifosi, per la città. Sonodi essere in gialsso. Fonseca? È deciso, molto bravo, preparato, sta facendo bene. Ed è una persona molto leale, ti dice le cose in faccia. ...