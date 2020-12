Vaccino AstraZeneca, Ema: “Improbabile via libera già a gennaio” (Di martedì 29 dicembre 2020) Brutte notizie per il Vaccino AstraZeneca. Secondo quanto dichiarato dall’Ema, è Improbabile il via libera già a gennaio Il Vaccino anti Covid è finalmente realtà. Ormai due giorni fa si è tenuto il simbolico Vax Day, durante il quale anche l’Italia ha ricevuto le prime 9750 dosi del farmaco Pfizer. Intanto, anche altre aziende stanno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Brutte notizie per il. Secondo quanto dichiarato dall’Ema, èil viagià aIlanti Covid è finalmente realtà. Ormai due giorni fa si è tenuto il simbolico Vax Day, durante il quale anche l’Italia ha ricevuto le prime 9750 dosi del farmaco Pfizer. Intanto, anche altre aziende stanno L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : #AstraZeneca ha così comunicato l'efficacia del vaccino sviluppato dall'azienda e dall'Università di #Oxford, che s… - Agenzia_Ansa : #Vaccino Astrazeneca '95% efficace, 100% contro i sintomi gravi'. Soriot al Suday Times. La distribuzione in Gran B… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì - Aljangelo : RT @jacopo_iacoboni: Bloomberg riporta che il vicedirettore dell’EMA dice che è improbabile che il vaccino AstraZeneca (quello di cui l’Ita… - SkyTG24 : Covid, Ema: è improbabile che il vaccino di AstraZeneca-Oxford sia approvato a gennaio -