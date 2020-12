Terrore in Veneto, tre scosse in pochi minuti: la gente è in strada (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora una scossa nello stesso territorio delle prime due, panico tra la popolazione, stavolta si teme il peggio. Terremoto VeronaAncora una scossa in Veneto, ancora nel veronese, stavolta si teme il peggio. La scossa è stata molto forte ed avvertita in più comuni nelle vicinanze. La gente è scesa in strada preoccupata e terrorizzata considerato anche quello che sta succedendo nella vicina Croazia. Le immagini di certo non rassicurano le persone che sempre più preoccupate stanno chiedendosi cosa stia succedendo nella loro regione. Il Veneto, dopo la Lombardia e l’Emilia Romagna, al nord teatro di una decisa scossa di terremoto che getta nel panico la popolazione. Al sud nelle scorse settimane, avevano tremano, Puglia, Calabria e Sicilia, oltre ad una lieve scossa a Pozzuoli nella zona dei Campi ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora una scossa nello stesso territorio delle prime due, panico tra la popolazione, stavolta si teme il peggio. Terremoto VeronaAncora una scossa in, ancora nel veronese, stavolta si teme il peggio. La scossa è stata molto forte ed avvertita in più comuni nelle vicinanze. Laè scesa inpreoccupata e terrorizzata considerato anche quello che sta succedendo nella vicina Croazia. Le immagini di certo non rassicurano le persone che sempre più preoccupate stanno chiedendosi cosa stia succedendo nella loro regione. Il, dopo la Lombardia e l’Emilia Romagna, al nord teatro di una decisa scossa di terremoto che getta nel panico la popolazione. Al sud nelle scorse settimane, avevano tremano, Puglia, Calabria e Sicilia, oltre ad una lieve scossa a Pozzuoli nella zona dei Campi ...

