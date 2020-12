Sci alpino, Dominik Paris: “Mi manca ancora la fluidità. Non è stata una buona prestazione” (Di martedì 29 dicembre 2020) Una performance tutt’altro che positiva su una delle piste più amate. È ancora lontanissimo dalla migliore condizione dopo l’infortunio Dominik Paris che sulla Stelvio, nel SuperG di Coppa del Mondo a Bormio, è fuori dalla top-10 a più di 2” di ritardo dal leader Ryan Cochran-Siegle. Le sue parole all’arrivo: “La pista era bella, hanno fatto un gran lavoro si devono fare i complimenti per quello che sono riusciti a fare dopo le nevicate dei giorni scorsi. La mia prestazione non è stata un granché, non riesco ancora a trovare quella fluidità. Mi manca tutto l’insieme, cerco di lavorare ogni giorno al meglio per trovare le sensazioni giuste, ma non vengono ancora. Vediamo domani se riesco a fare meglio in discesa”. Verso il futuro: “Per ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Una performance tutt’altro che positiva su una delle piste più amate. Èlontanissimo dalla migliore condizione dopo l’infortunioche sulla Stelvio, nel SuperG di Coppa del Mondo a Bormio, è fuori dalla top-10 a più di 2” di ritardo dal leader Ryan Cochran-Siegle. Le sue parole all’arrivo: “La pista era bella, hanno fatto un gran lavoro si devono fare i complimenti per quello che sono riusciti a fare dopo le nevicate dei giorni scorsi. La mianon èun granché, non riescoa trovare quella. Mitutto l’insieme, cerco di lavorare ogni giorno al meglio per trovare le sensazioni giuste, ma non vengono. Vediamo domani se riesco a fare meglio in discesa”. Verso il futuro: “Per ...

