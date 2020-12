Rudy Zerbi esausto e polemico: si sente rinchiuso in galera (Di martedì 29 dicembre 2020) Rudy Zerbi esausto e polemico sui social, nell’ultima stories pubblicata su Instagram si sente come in galera. Rudy Zerbi (Instagram)Il Natale è ormai passato, nel segno della Pandemia. In Italia le restrizioni imposte dal Governo hanno costretto la popolazione a restare in casa anche durante le festività, nel tentativo di contenere il grande flusso di persone che notoriamente scende in strada durante i giorni del Natale. Il Coronavirus resta il nemico numero uno, anche se con l’arrivo dei vaccini anche il nostro paese si prepara ad una svolta significativa. Il 27 dicembre, infatti, si è tenuto il V-Day in tutta Europa, ed anche il nostro ha cominciato la campagna di vaccinazione partendo dal personale sanitario. Leggi qui ... Leggi su kronic (Di martedì 29 dicembre 2020)sui social, nell’ultima stories pubblicata su Instagram sicome in(Instagram)Il Natale è ormai passato, nel segno della Pandemia. In Italia le restrizioni imposte dal Governo hanno costretto la popolazione a restare in casa anche durante le festività, nel tentativo di contenere il grande flusso di persone che notoriamente scende in strada durante i giorni del Natale. Il Coronavirus resta il nemico numero uno, anche se con l’arrivo dei vaccini anche il nostro paese si prepara ad una svolta significativa. Il 27 dicembre, infatti, si è tenuto il V-Day in tutta Europa, ed anche il nostro ha cominciato la campagna di vaccinazione partendo dal personale sanitario. Leggi qui ...

summervstars : @kia0brien_ in ordine da sinistra a destra, maria de filippi, rudy zerbi e gerry scotti - fieldsofgold__ : Devo tacere su Rudy Zerbi. Devo T A C E R E. - queenstefyorl : raga ma in tutto ciò io non vedo l’ora di vedere tommaso professore nella prossima edizione di amici, già immagino… - bright_hopess : @giuliagups @doriana_1908 @giuilaa3 È avvenuta la trasformazione effettiva in Rudy Zerbi - FRandomNumber : Rudy Zerbi che nota la pubblicità fatta a sangiovanni #GFvip -