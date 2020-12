Nainggolan torna al Cagliari | Arriva dall’Inter in prestito secco (Di martedì 29 dicembre 2020) Radja Nainggolan riabbraccia il club del cuore. Ormai definito il suo passaggio dall’Inter al Cagliari in prestito secco. Il centrocampista torna in Sardegna a titolo temporaneo fino a Giugno 2021,… L'articolo Nainggolan torna al Cagliari Arriva dall’Inter in prestito secco proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) Radjariabbraccia il club del cuore. Ormai definito il suo passaggioalin. Il centrocampistain Sardegna a titolo temporaneo fino a Giugno 2021,… L'articoloalinproviene da Meteoweek.com.

Gazzetta_it : #Nainggolan lascia l' #Inter: torna al #Cagliari in prestito secco - capuanogio : Fuori il primo: #Nainggolan torna al @CagliariCalcio in prestito fino al termine della stagione. In questa stagion… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - sportli26181512 : Nainggolan torna al Cagliari: affare ai dettagli con l’Inter. Le news di calciomercato: I due club stanno definendo… - fpa82 : RT @FcInterNewsit: GdS - Arriva la prima uscita: Radja Nainggolan torna al Cagliari -