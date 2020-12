Grealish e i calzettoni abbassati: «Superstizione, colpa di una lavatrice sbagliata» (Di martedì 29 dicembre 2020) Jack Grealish ha spiegato i motivi del suo outfit in campo Jack Grealish, fantasista dell’Aston Villa e della Nazionale inglese, in una intervista a Birmingham Live ha spiegato i motivi del suo scendere in campo con i calzettoni abbassati. «In tanti hanno accostato i miei calzettoni abbassati o semplicemente più corti del normale allo stile di George Best. Ma onestamente non è lui il motivo per cui li indosso così. A dire la verità tutto è iniziato un anno fa. Una volta feci un lavaggio e quando le cose si asciugarono i calzettoni si erano ristretti. Ovviamente i calzettoni dovrebbero stare sopra ai polpacci però quella stagione ho fatto davvero tanto bene giocando così e allora decisi di non cambiare. È una Superstizione che ho deciso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Jackha spiegato i motivi del suo outfit in campo Jack, fantasista dell’Aston Villa e della Nazionale inglese, in una intervista a Birmingham Live ha spiegato i motivi del suo scendere in campo con i. «In tanti hanno accostato i mieio semplicemente più corti del normale allo stile di George Best. Ma onestamente non è lui il motivo per cui li indosso così. A dire la verità tutto è iniziato un anno fa. Una volta feci un lavaggio e quando le cose si asciugarono isi erano ristretti. Ovviamente idovrebbero stare sopra ai polpacci però quella stagione ho fatto davvero tanto bene giocando così e allora decisi di non cambiare. È unache ho deciso ...

sportli26181512 : Grealish, calzettoni abbassati come Best? 'No, colpa di una lavatrice': Il calciatore dell'Aston Villa spiega l'ane… - zazoomblog : Jack Grealish e i calzettoni abbassati: “Una volta feci la lavatrice e si restrinsero. La stagione andò bene e ora…… - ItaSportPress : Jack Grealish e i calzettoni abbassati: 'Una volta feci la lavatrice e si restrinsero. La stagione andò bene e ora.… -