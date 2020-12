Depressione | il movimento aiuta a combatterla

Leggi su dilei

(Di martedì 29 dicembre 2020) Anche se ci stiamo avviando ad un periodo che ci costringe a rimanere a lungo chiusi in casa, per frenare la diffusione di Covid-19, non rinunciamo a muoverci. Vanno benissimo cyclette, esercizi a corpo libero, magari anche la classica “marcia sul posto” che può diventare anche una corsetta per chi è più allenato. Per i più fortunati, non dimentichiamo mai il valore di una passeggiata all’aperto, quando possibile, e non solo per mantenere in forma muscoli e cuore ma anche per il morale. Una ricerca americana, infatti, mette in luce un aspetto da non sottovalutare: quando cuore e polmoni stanno meglio e i muscoli sono abituati a contrarsi, si rischia di meno di peggiorare il benessere psicologico. Quale rapporto esiste? Lo studio, pubblicato su BMC Medicine e coordinato da esperti della Divisione di Psichiatria dell’University College di Londra,, ha preso in esame i dati relativi a ...