Covid, Oms: "Nessuna tregua fino a quando i vaccini non saranno accessibili a tutti" (Di martedì 29 dicembre 2020) "Nelle ultime settimane, sono iniziate in alcuni Paesi vaccinazioni sicure ed efficaci contro il Covid19, con un successi scientifici incredibili. Questo è fantastico, ma l'Organizzazione mondiale della sanità non avrà pace fino a quanto tutti quelli che ne hanno bisogno dappertutto avranno accesso ai nuovi vaccini e saranno protetti". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus

