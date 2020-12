Amadeus: “Ibrahimovic sarà ospite a Sanremo per tutte le serate. Non salterà…” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il prossimo Festival di Sanremo che avrà luogo a marzo vanterà una presenza eccezionale direttamente dal mondo della Serie A: Zlatan Ibrahimovic. Ad annunciarlo è stato il conduttore della kermesse, Amadeus: "Posso dire ufficialmente che Ibrahimovic salirà sul palco per tutte e cinque le serate e non salterà alcuna partita del suo Milan. Per il Festival è un altro grande colpo" - afferma entusiasta il presentatore di dichiarata fede interista nel corso della conferenza di presentazione dell'evento - .caption id="attachment 1072351" align="alignnone" width="3000" Ibrahimovic, getty/captioncaption id="attachment 1072353" align="alignnone" width="1024" Amadeus Benigni, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Il prossimo Festival diche avrà luogo a marzo vanterà una presenza eccezionale direttamente dal mondo della Serie A: Zlatan. Ad annunciarlo è stato il conduttore della kermesse,: "Posso dire ufficialmente chesalirà sul palco pere cinque lee non salterà alcuna partita del suo Milan. Per il Festival è un altro grande colpo" - afferma entusiasta il presentatore di dichiarata fede interista nel corso della conferenza di presentazione dell'evento - .caption id="attachment 1072351" align="alignnone" width="3000", getty/captioncaption id="attachment 1072353" align="alignnone" width="1024"Benigni, getty/caption ITA Sport Press.

IlContiAndrea : #Sanremo2021, #Amadeus: “La nave servirà per mettere in sicurezza il pubblico. Sul palco tutte le sere Zlatan Ibrah… - Eurosport_IT : Zlatan Ibrahimovic sarà al Festival di Sanremo ?????? Lo svedese sarà ospite fisso ma il 3 marzo c'è Milan-Udinese...… - Gazzetta_it : Dal campo a # Sanremo: si pensa a #Ibrahimovic per affiancare #Amadeus e #Fiorello al #Festival - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Milan, Ibrahimovic al Festival di Sanremo: Amadeus conferma tutto: Mila… - LazionewsEu : #Sanremo2021, #Amadeus: “#Ibrahimovic sarà ospite in tutte e cinque le serate” #sslazio #forzalazio #lazionews… -