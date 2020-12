Variante Covid, centinaia di sciatori inglesi scappano dalla quarantena in Svizzera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Incredibile in Svizzera . centinaia di turisti britannici che si trovavano in quarantena nella stazione sciistica di Verbier sono scappati nella notte tra sabato e domenica rifiutandosi dunque di ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Incredibile indi turisti britannici che si trovavano innella stazione sciistica di Verbier sono scappati nella notte tra sabato e domenica rifiutandosi dunque di ...

la variante britannica anche in Corea del Sud - il Giappone chiude le frontiere agli stranieri a partire da lunedì fino alla fine del mese di gennaio - Sei casi di variante inglese del #Covid sono stati riscontrati dai ricercatori a Napoli. I tamponi erano di viaggia… - Variante #Covid: un gruppo di turisti inglesi scappa da un resort sciistico. - Mentre gli italiani in arrivo dal Regno Unito sono stati trattati come appestati a causa della variante inglese», gli sbar…

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid Covid, la variante «inglese» è più contagiosa. Come influisce sull’immunità di gregge? Corriere della Sera Orta di Atella, Ziello e Vozza vogliono rimettere le mani sulla città tramite figlio e nipote. Indaco e Roseto come Peppino e Totò a...

