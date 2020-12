Tragedia a Roma: scopre di essere positivo al Covid e si spara un colpo alla testa (Di lunedì 28 dicembre 2020) A Roma un uomo di 84 anni si è suicidato con un colpo di pistola alla testa dopo essere risultato positivo al Covid. Tragedia nella Capitale. La sera di Santo Stefano, in una villetta dell’Axa, nel X Municipio di Roma, un uomo di 84 anni, dopo aver scoperto di essere positivo al Covid, si è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Aun uomo di 84 anni si è suicidato con undi pistoladoporisultatoalnella Capitale. La sera di Santo Stefano, in una villetta dell’Axa, nel X Municipio di, un uomo di 84 anni, dopo aver scoperto dial, si è L'articolo proviene da Leggilo.org.

