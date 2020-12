KFC Palermo, multa per il “re del pollo fritto”: una settimana fa l’apertura. I dettagli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Prime sanzioni per Kentucky Fried Chicken, meglio conosciuto come KFC.La Polizia Municipale ha sanzionato l'amministratore del negozio KFC, la catena di ristorazione americana specializzata nella vendita del pollo fritto, che di recente ha aperto il punto vendita di via Notarbartolo, a Palermo. Il motivo? Nel capoluogo siciliano è stato sequestrato un autocarro che trasportava illecitamente rifiuti. Gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno sorpreso e fermato un uomo di 46 anni, intento a scaricare dal mezzo 33 sacchi di spazzatura. Alla persona è stato chiesto di aprire i sacchi per controllarne il contenuto, dentro la quale gli agenti della Polizia Municipale hanno riscontrato la presenza di rifiuti appartenenti al fast food. L'uomo, che non aveva alcuna autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, ha dichiarato ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) Prime sanzioni per Kentucky Fried Chicken, meglio conosciuto come KFC.La Polizia Municipale ha sanzionato l'amministratore del negozio KFC, la catena di ristorazione americana specializzata nella vendita del, che di recente ha aperto il punto vendita di via Notarbartolo, a. Il motivo? Nel capoluogo siciliano è stato sequestrato un autocarro che trasportava illecitamente rifiuti. Gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno sorpreso e fermato un uomo di 46 anni, intento a scaricare dal mezzo 33 sacchi di spazzatura. Alla persona è stato chiesto di aprire i sacchi per controllarne il contenuto, dentro la quale gli agenti della Polizia Municipale hanno riscontrato la presenza di rifiuti appartenenti al fast food. L'uomo, che non aveva alcuna autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, ha dichiarato ...

