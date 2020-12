F2 2020: l’anno di Prema (Di lunedì 28 dicembre 2020) Prema, protagonista di questo 2020, ha portato a casa anche il titolo del campionato di F2. Un anno ricco di soddisfazioni per il team italiano che ha dominato la categoria cadetta: dalla classifica piloti, in cui ha trionfato Mick Schumacher, alla classifica costruttori vinta con una gara d’anticipo. Prema si prende il titolo costruttori in F2 Dopo aver trionfato e dominato in F3 sia nel campionato costruttori che in quello piloti, vinto da Oscar Piastri, il team di Grisignano di Zocco si è preso anche il panorama della F2. Oltre al successo targato Mick Schumacher, arrivato nell’ultima giornata a Sakhir, Prema anticipa tutti alla fine della Feature Race del sabato mettendo le mani sul trofeo del campionato costruttori. Un titolo che era arrivato soltanto nel 2016 quando la F2 era denominata GP2 Series e a bordo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020), protagonista di questo, ha portato a casa anche il titolo del campionato di F2. Un anno ricco di soddisfazioni per il team italiano che ha dominato la categoria cadetta: dalla classifica piloti, in cui ha trionfato Mick Schumacher, alla classifica costruttori vinta con una gara d’anticipo.si prende il titolo costruttori in F2 Dopo aver trionfato e dominato in F3 sia nel campionato costruttori che in quello piloti, vinto da Oscar Piastri, il team di Grisignano di Zocco si è preso anche il panorama della F2. Oltre al successo targato Mick Schumacher, arrivato nell’ultima giornata a Sakhir,anticipa tutti alla fine della Feature Race del sabato mettendo le mani sul trofeo del campionato costruttori. Un titolo che era arrivato soltanto nel 2016 quando la F2 era denominata GP2 Series e a bordo ...

