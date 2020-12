Cyberpunk 2077 più forte delle critiche, per la sesta settimana consecutiva è il gioco con i maggiori incassi su Steam (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 non è esattamente il gioco perfetto che tutti si aspettavano dal punto di vista tecnico, ma sembra proprio che le vendite stiano andando bene. Pochi giorni fa, abbiamo scoperto che il titolo di CDPR ha piazzato in totale ben 13 milioni di copie, mentre ora apprendiamo che per la sesta settimana consecutiva è il gioco con i maggiori incassi su Steam. Come riporta l'analista Daniel Ahmad, Cyberpunk 2077 è al comando della top 10 dei giochi con i maggiori guadagni, davanti a Valve Index VR Kit e Sea of Thieves. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 dicembre 2020)non è esattamente ilperfetto che tutti si aspettavano dal punto di vista tecnico, ma sembra proprio che le vendite stiano andando bene. Pochi giorni fa, abbiamo scoperto che il titolo di CDPR ha piazzato in totale ben 13 milioni di copie, mentre ora apprendiamo che per laè ilcon isu. Come riporta l'analista Daniel Ahmad,è al comando della top 10 dei giochi con iguadagni, davanti a Valve Index VR Kit e Sea of Thieves. Leggi altro...

