Algoritmi e biometria lavorano per salvare il gioco da illeciti e ludopatia

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Accertarsi che chi vuole giocare abbia l'età legale per farlo e, in caso contrario, bloccarlo con tempestività. Contrastare gli eccessi che portano a disturbi psicologici quali la. Combinare le informazioni, usare i big data per individuare qualsiasi traffico anomalo di scommesse e intervenire per contrastarlo. Impedire attività illecite quali il riciclaggio di denaro. Assicurarsi che le macchine funzionino a dovere, restituendo le vincite corrette, né si blocchino o presentino problemi sul fronte della sicurezza. Che siano insomma impenetrabili agli attacchi informatici. Basta già questo rapido elenco per capire quanto la tecnologia sia cruciale nel settore dei giochi, come ne determini la qualità nel presente e la proietti in avanti, verso il futuro. «Lavoriamo grazie a una concessione, un contratto firmato con lo Stato nel quale sono elencati, fino ...