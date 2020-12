Il Napoli mette la freccia: via libera da De Laurentiis (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato di gennaio: via libera di De Laurentiis per un rinforzo sulle fasce Via libera. La frenata delle ultime settimane preoccupa il Napoli che corre ai ripari sfruttando anche il mercato di gennaio. Aurelio De Laurentiis – riferisce il Corriere dello Sport – ha deciso di autorizzare un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilè pronto ad intervenire sul mercato di gennaio: viadi Deper un rinforzo sulle fasce Via. La frenata delle ultime settimane preoccupa ilche corre ai ripari sfruttando anche il mercato di gennaio. Aurelio De– riferisce il Corriere dello Sport – ha deciso di autorizzare un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

carmen_distaso : RT @GenCar5: Denunciando la possibile chiusura a #Napoli della Stazione Zoologica Anton Dohrn, eccellenza della biologia marina in tutto il… - domenicogifuni : RT @GenCar5: Denunciando la possibile chiusura a #Napoli della Stazione Zoologica Anton Dohrn, eccellenza della biologia marina in tutto il… - GenCar5 : Denunciando la possibile chiusura a #Napoli della Stazione Zoologica Anton Dohrn, eccellenza della biologia marina… - infoitsport : Napoli, Alonso è un'idea a sinistra: il Chelsea mette in vendita i terzini - andserret : @RaffaeleDeSa @napolista Ma infatti non si mette in dubbio l'allenatore Ancelotti, ma il loro continuo riferimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli mette Dopo Roma anche Napoli mette al tappeto l’OraSì il Resto del Carlino Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid vuole Fabian Ruiz

La sessione del mercato di gennaio è alle porte e il Napoli non si preclude niente: neanche la cessione di un big come Fabian Ruiz.

Napoli, Ghoulam non si ferma: l'algerino si allena in palestra

LEGGI ANCHE Napoli, il City va su Tagliafico: Zinchenko è l’occasione di gennaio Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

La sessione del mercato di gennaio è alle porte e il Napoli non si preclude niente: neanche la cessione di un big come Fabian Ruiz.LEGGI ANCHE Napoli, il City va su Tagliafico: Zinchenko è l’occasione di gennaio Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...