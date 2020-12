GF VIP: Elisabetta Gregoraci non si trattiene più e spara a zero su Dayane Mello (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli scontri fra le due c’erano stati negli ultimi periodi. Nessuno però si aspettava che Elisabetta Gregoraci fuori dalla casa si scagliasse contro Dayane. In una intervista rilasciata a liberoquotidiano.it la bella conduttrice televisiva e showgirl di origini calabresi si è lasciata ad alcune dichiarazioni molto importanti e che dicerto faranno molto parlare. “Sono ancora un po’ frastornata – dichiara ai microfoni del quotidiano la bella conduttrice – ma l’affetto del pubblico a casa, gli abbracci di mio figlio Nathan e la mia famiglia mi stanno aiutando davvero tanto”. La EliGreg nazionale che ha messo a ferro e fuoco il GF VIP con le dinamiche che l’hanno vista coinvolta non si è però assolutamente tirata indietro dall’esporsi su di una ex coinquilina con cui ha trascorso non poco tempo nella casa. Elisabetta ... Leggi su instanews (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli scontri fra le due c’erano stati negli ultimi periodi. Nessuno però si aspettava chefuori dalla casa si scagliasse contro. In una intervista rilasciata a liberoquotidiano.it la bella conduttrice televisiva e showgirl di origini calabresi si è lasciata ad alcune dichiarazioni molto importanti e che dicerto faranno molto parlare. “Sono ancora un po’ frastornata – dichiara ai microfoni del quotidiano la bella conduttrice – ma l’affetto del pubblico a casa, gli abbracci di mio figlio Nathan e la mia famiglia mi stanno aiutando davvero tanto”. La EliGreg nazionale che ha messo a ferro e fuoco il GF VIP con le dinamiche che l’hanno vista coinvolta non si è però assolutamente tirata indietro dall’esporsi su di una ex coinquilina con cui ha trascorso non poco tempo nella casa....

