Dove non nasce nessuno (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono 328 i comuni italiani in cui nel 2019 non si sono registrate nascite: la mappa da Morterone (Lecco) a Sperlinga (Enna) Leggi su ilpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono 328 i comuni italiani in cui nel 2019 non si sono registrate nascite: la mappa da Morterone (Lecco) a Sperlinga (Enna)

Vax day: via campagna Lombardia; Fontana,no è liberi tutti

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "Non è l'inizio del liberi tutti, ma ci fa guardare con più speranza al futuro ": lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana inaugurando la campagna va ...

Sono 328 i comuni italiani in cui nel 2019 non si sono registrate nascite: la mappa da Morterone (Lecco) a Sperlinga (Enna) ...