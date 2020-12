Creative SXFI Gamer - recensione

Leggi su eurogamer

(Di domenica 27 dicembre 2020)amplia la propria gamma di hardware presentando le cuffie, un hardware studiato e creato per i giocatori. L'azienda di Singapore non è nuova nel proporre prodotti pensati per i videogiocatori, avendone già in catalogo diversi tipi come ad esempio le Sound BlasterX Pro o la versione wireless Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless. Le nuove arrivate però si presentano come il top di gamma rispetto alle precedenti cuffie da gaming di, introducendo la tecnologia proprietaria Super X-Fi, finora disponibile solo sul modello Theater, ideato per contenuti come film e musica, e il modello Air, la versione più economica e versatile. Per aggiungere realismo ed immersione, tale innovazione si basa sul suono olografico, ovvero, un'esperienza di ascolto di alta qualità studiata per ricreare la sensazione ...