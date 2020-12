Un uomo passeggia in spiaggia e ritrova un feto abbandonato: probabilmente nato il giorno prima (Di sabato 26 dicembre 2020) ritrovamento orribile per un uomo che stava passeggiando con il suo cane sulla spiaggia di Borgo Peri, non lontano dall'Hotel Kristina, in provincia di Imperia, ha fatto un agghiacciante ritrovamento: ... Leggi su globalist (Di sabato 26 dicembre 2020)mento orribile per unche stavando con il suo cane sulladi Borgo Peri, non lontano dall'Hotel Kristina, in provincia di Imperia, ha fatto un agghiacciantemento: ...

A scoprirlo un uomo che stava passeggiando sul bagnasciuga di Borgo Peri, a Imperia. Le indagini dei carabinieri sono in corso ...

Roma, a passeggio nudo sul Lungotevere la mattina della Vigilia

Dalle fontane ai parchi pubblici adesso a Roma c’è anche chi passeggia nudo sul lungotevere. Nella giornata vigilia di Natale, alle 12:20 circa, un uomo andava a passeggio sul Lungotevere dell’Acqua A ...

