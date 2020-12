Napoli, Montervino: “Problema occhio di Gattuso è serio ma lui è un gladiatore” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Napoli non attraversa un momento felice ma gli aspetti positivi sono tanti visto che Gattuso ha risolto diversi problemi non ultimo quello di dare alla squadra una sua identità. Forse manca la continuità alla squadra partenopea. A Radio Sportiva è intervenuto l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino. "Gattuso al termine dell'ultima partita ha detto che la squadra era stanca: oltre alla fatica fisica credo ci sia anche quella mentale, dovuta ai problemi che ha avuto il Napoli, se poi ci aggiungiamo la malattia di Rino tutto questo non aiuta, quindi credo che la sosta sia arrivata nel momento giusto. Gattuso è un gladiatore che non si ferma di fronte a queste difficoltà, ma va compreso perchè il Problema che ha è un ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilnon attraversa un momento felice ma gli aspetti positivi sono tanti visto cheha risolto diversi problemi non ultimo quello di dare alla squadra una sua identità. Forse manca la continuità alla squadra partenopea. A Radio Sportiva è intervenuto l'ex capitano delFrancesco. "al termine dell'ultima partita ha detto che la squadra era stanca: oltre alla fatica fisica credo ci sia anche quella mentale, dovuta ai problemi che ha avuto il, se poi ci aggiungiamo la malattia di Rino tutto questo non aiuta, quindi credo che la sosta sia arrivata nel momento giusto.è unche non si ferma di fronte a queste difficoltà, ma va compreso perchè ilche ha è un ...

