Manchester United, Berbatov: “Cristiano Ronaldo mette in ombra i suoi compagni di squadra” (Di domenica 27 dicembre 2020) L'ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov a Betfair ha condiviso un suo pensiero su Karim Benzema che ritiene da Pallone d'Ora ma afferma che non potrà vincerlo: “È un peccato, ma ha troppi contendenti molto più in evidenza per questo premio. Ad esempio, Robert Lewandowski, che è un forte attaccante ed è l'uomo del momento. Ma ce ne sono altri come Kylian Mbappé e Neymar. Ho sempre parlato in modo fantastico di Benzema perché mi sembra un giocatore magnifico, uno dei calciatori dell'ultimo decennio al Real Madrid. Ma è sempre stato all'ombra dei suoi compagni di squadra e soprattutto di Cristiano Ronaldo, che, ovviamente, è capace di mettere in ombra chiunque gli stia al suo fianco con le ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 dicembre 2020) L'ex attaccante delDimitara Betfair ha condiviso un suo pensiero su Karim Benzema che ritiene da Pallone d'Ora ma afferma che non potrà vincerlo: “È un peccato, ma ha troppi contendenti molto più in evidenza per questo premio. Ad esempio, Robert Lewandowski, che è un forte attaccante ed è l'uomo del momento. Ma ce ne sono altri come Kylian Mbappé e Neymar. Ho sempre parlato in modo fantastico di Benzema perché mi sembra un giocatore magnifico, uno dei calciatori dell'ultimo decennio al Real Madrid. Ma è sempre stato all'deidie soprattutto di, che, ovviamente, è capace dire inchiunque gli stia al suo fianco con le ...

SuperSportTV : Paul Pogba at Manchester United ?? Paul Pogba at Juventus ?? - SkySport : Con #LeicesterManUnited inizia il Boxing Day LIVE su Sky: 6 partite in 10 ore! - panditfootball : Babak pertama usai. Leicester City 1-1 Manchester United - ItaSportPress : Manchester United, Berbatov: 'Cristiano Ronaldo mette in ombra i suoi compagni di squadra' - - Mediagol : #PremierLeague, i risultati del Boxing Day: Arsenal di slancio sul Chelsea, ok Everton e Manchester City, pari per… -