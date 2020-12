Governo: da Mes a Recovery, i paletti di Renzi sulla strada di Conte (3) (Di sabato 26 dicembre 2020) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Ancora una volta, il Governo balla. Ma poi riesce a ripartire. Ma in tutto il periodo dell'emergenza Covid, Renzi non perde l'occasione di smarcarsi dalla linea dell'esecutivo: per primo chiede la riapertura di fabbriche e scuole (era Pasqua), poi di librerie e Chiese. E si arrabbia quando nel ciclone finiscono i runner: "Sostenere che si debba usare la mascherina mentre si corre è semplicemente assurdo", twitta. A maggio la pietra della discordia è ancora il ministro Bonafede. Contro di lui il centrodestra presenta una mozione di sfiducia e per giorni Iv lascia intendere che potrebbe appoggiarla. E' solo al culmine di un crescendo di polemiche e tensioni che Renzi prende la parola in Senato per annunciare che Iv salverà il Guardasigilli (e il Governo). Con l'estate, l'ex premier non va in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Ancora una volta, ilballa. Ma poi riesce a ripartire. Ma in tutto il periodo dell'emergenza Covid,non perde l'occasione di smarcarsi dalla linea dell'esecutivo: per primo chiede la riapertura di fabbriche e scuole (era Pasqua), poi di librerie e Chiese. E si arrabbia quando nel ciclone finiscono i runner: "Sostenere che si debba usare la mascherina mentre si corre è semplicemente assurdo", twitta. A maggio la pietra della discordia è ancora il ministro Bonafede. Contro di lui il centrodestra presenta una mozione di sfiducia e per giorni Iv lascia intendere che potrebbe appoggiarla. E' solo al culmine di un crescendo di polemiche e tensioni cheprende la parola in Senato per annunciare che Iv salverà il Guardasigilli (e il). Con l'estate, l'ex premier non va in ...

