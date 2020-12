Fear the Walking Dead, Alexa Nisenson: "A 11 anni ho ricevuto minacce di morte dai fan" (Di domenica 27 dicembre 2020) In Fear the Walking Dead, Alexa Nisenson interpreta Charlie, personaggio che uccide l'amato Nick. Per questo motivo, nella realtà, l'attrice ha ricevuto numerose minacce di morte Alexa Nisenson, star di Fear the Walking Dead, ha ricevuto numerose minacce di morte a causa dell'omicidio di Nick, di cui si macchia Charlie, personaggio da lei interpretato nello show. All'epoca in cui ha preso parte allo spin-off di The Walking Dead, l'attrice aveva soltanto 11 anni e si è trovata a dover affrontare un'ondata di odio proveniente da tutti i social network. Nel terzo episodio ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020) Intheinterpreta Charlie, personaggio che uccide l'amato Nick. Per questo motivo, nella realtà, l'attrice hanumerosedi, star dithe, hanumerosedia causa dell'omicidio di Nick, di cui si macchia Charlie, personaggio da lei interpretato nello show. All'epoca in cui ha preso parte allo spin-off di The, l'attrice aveva soltanto 11e si è trovata a dover affrontare un'ondata di odio proveniente da tutti i social network. Nel terzo episodio ...

