Enrico Brignano che errore in diretta, travolto prova a salvarsi (Di sabato 26 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enrico Brignano è protagonista su Rai Uno di ‘Affari Tuoi Viva gli sposi’. Ma ecco che una sua gaffe non passa per nulla inosservata. ‘Affari tuoi Viva gli sposi’ è il nuovo programma che farà compagnia ai telespettatori il sabato sera. A condurre c’è Carlo Conti, tornato quindi sul piccolo schermo con questo nuovo format Leggi su youmovies (Di sabato 26 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è protagonista su Rai Uno di ‘Affari Tuoi Viva gli sposi’. Ma ecco che una sua gaffe non passa per nulla inosservata. ‘Affari tuoi Viva gli sposi’ è il nuovo programma che farà compagnia ai telespettatori il sabato sera. A condurre c’è Carlo Conti, tornato quindi sul piccolo schermo con questo nuovo format

MatteoSelfinio : @GiusCandela Enrico Brignano nuovo prezzemolino tv, come AlBano, lo vedo dappertutto - LaFag_ : Flora Canto e Enrico Brignano vi adoro ?? #AffariTuoi - stefanochelotti : Giacché Conti non è notoriamente simpatico ed istrionico come Bonolis, sono ricorsi a Dado, Ubaldo Pantani, Sergio… - provolinob : Enrico Brignano in un monologo sul matrimonio E IO IPERVENTILO #AffariTuoi - zazoomblog : Flora Canto- Darò il secondo figlio a Enrico Brignano solo se mi sposerà - #Flora #Canto- #secondo #figlio -